8*10-3 степени/32*10-3 степени+7*10-3 степени/28*10-3степени?
Физика
8*10-3 степени/32*10-3 степени+7*10-3 степени/28*10-3степени?
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