Плиз Идеальная тепловая машина за цикл работы получает от нагревателя 100 Дж. И отд??ёт холодильнику 40 Дж. Чему равен КПД тепловой машины? Найти температуру холодильника, если температура нагревателя 500 К
Физика
Плиз Идеальная тепловая машина за цикл работы получает от нагревателя 100 Дж. И отд??ёт холодильнику 40 Дж. Чему равен КПД тепловой машины? Найти температуру холодильника, если температура нагревателя 500 К
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
кпд=(Q1-Q2):Q1 где Q1- количество теплоты полученное от нагревателя, а Q2-количество теплоты отданое холодильнику0,6=(Q1-100):Q10.6 Q1=Q1-1000.4Q1=100Q1=250ДЖ
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