Плиз Идеальная тепловая машина за цикл работы получает от нагревателя 100 Дж. И отд??ёт холодильнику 40 Дж. Чему равен КПД тепловой машины? Найти температуру холодильника, если температура нагревателя 500 К

Физика

Плиз Идеальная тепловая машина за цикл работы получает от нагревателя 100 Дж. И отд??ёт холодильнику 40 Дж. Чему равен КПД тепловой машины? Найти температуру холодильника, если температура нагревателя 500 К

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