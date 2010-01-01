4 5/11-2 8/11 помогите
Математика
4 5/11-2 8/11 помогите
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
=49/11-30/11=19/11=1 8/11
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