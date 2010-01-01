Что такое самоотверженность???Сочинение15,3,помогите)))по тексту Герману(Это случил??сь с ним в 9 классе школы)Очень прошу)))
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Что такое самоотверженность???Сочинение15,3,помогите)))по тексту Герману(Это случил??сь с ним в 9 классе школы)Очень прошу)))
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Слушай,это тяжело всем и поищи лучше в компьютере...
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