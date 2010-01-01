Что такое самоотверженность???Сочинение15,3,помогите)))по тексту Герману(Это случил??сь с ним в 9 классе школы)Очень прошу)))

Русский язык
Что такое самоотверженность???Сочинение15,3,помогите)))по тексту Герману(Это случил??сь с ним в 9 классе школы)Очень прошу)))
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Слушай,это тяжело всем и поищи лучше в компьютере...
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
История
Помогите,История Беларуси 2010 год(книга) обобщения номер 2, 8 класс Пожалуйста,есл?? можно фото❤
Ответить
Информатика
Составить программу:даны 3 целых числа x,y,z вывести на экран те из них которые являются кратными 5
Ответить
Русский язык
Мы отделили занавеской угол класса и спрятались там . подняли над головами игруше??ную лису кота и петуха .и вот они заговорили как живые . начался...
Ответить
Математика
Какие знаки действий нужно вставить между цифрами 70 2 60 чтобы получилось 200
Ответить
Биология
Что такое видовая специфичность хромосом?
Ответить