Что такое самоотверженность???Сочинение15,3,помогите)))по тексту Герману(Это случил??сь с ним в 9 классе школы)Очень прошу)))

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Что такое самоотверженность???Сочинение15,3,помогите)))по тексту Герману(Это случил??сь с ним в 9 классе школы)Очень прошу)))

Автор: Гость