Составить программу:даны 3 целых числа x,y,z вывести на экран те из них которые являются кратными 5
Информатика
Составить программу:даны 3 целых числа x,y,z вывести на экран те из них которые являются кратными 5
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Var x,y,z:intefer; begin writeln('Vvedite 3 chisla'); readln(x,y,z); if (x mod5=0) then writeln(x); if (y mod5=0) then writeln(y); if (z mod5=0) then writeln(z); end.
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