Памагите 10 баллов дам срочнооо номер 4 реши задачу и МОЖНА С УСЛОВИЯМИ ПАЖАЛУЙСТА ?? УСЛОВИЯМИ
Математика
Памагите 10 баллов дам срочнооо номер 4 реши задачу и МОЖНА С УСЛОВИЯМИ ПАЖАЛУЙСТА ?? УСЛОВИЯМИ
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
78:3*1=26 78-26=52 ответ:на 52 гуся
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