Сочинение про НО.Очень надо.

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Немецкая овчарка выглядит не тяжёлой крупной собакой и не лёгкой, её крепкое сложение сочетается с сухостью и мускулистостью. Рост в холке кобелей – 60-65 см, сук – 55-60 см.Голова имеет характерную форму: она клинообразная и длинная, умеренно расширенная между ушами. Череп и морда одинаковые по длине, череп имеет практически квадратную форму.Челюсти хорошо развиты, прикус ножницеобразный, очень мощный.Мочка носа обязательно чёрная.Губы тёмного окраса плотно прилегают к челюстям.Глаза тёмного цвета среднего размера миндалевидной формы, немного косо посаженные.Уши стоячие треугольной формы среднего размера. Концы немного заострённые, направлены вверх. Уши стоят вертикально вперёд раковиной, но в состоянии покоя или при движении могут быть заложены назад.Шея сильная и мускулистая без подвеса.Корпус растянутый с непрерывной линией спины, которая начинается от шеи, проходит через выраженную холку и слегка опускается к крупу. Грудная клетка развитая, спина мускулистая и крепкая.Хвост мягко свисает в форме изгиба, с внутренней стороны пушистый.Передние конечности параллельные и прямые. Предплечья крепкие, локти не должны быть вывернуты или сближены. Лапы имеют округлую форму, крупные, хорошо собранные.Задние конечности параллельные. Бёдра и голени имеют почти одинаковую длину, скакательные суставы ярко выражены.Важно соблюдение пропорций тела, длины и углов расположения конечностей. Данные показатели влияют на рабочие характеристики. При правильном сложении движения собаки размашистые и свободные.Ресурсы http://dogsecrets.ru/nemeczkaya-ovcharka.html