У паши 8 рублей, а у миши на 64 рубля больше. во сколько у миши рублей больше чем у паши
Математика
У паши 8 рублей, а у миши на 64 рубля больше. во сколько у миши рублей больше чем у паши
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Вычислим сколько денег у Миши 8+64=72 (р) Вычислим во сколько раз 72:8=9 (раз) Ответ: в 9 раз у Миши рублей больше,чем у Паши.
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