Уважаемые друзья ,помогите пожалуйста с заданием. Нужно составить выражения ,для ??ахождения площади фигуры ,изображенной на чертеже . Сделать нужно это несколькими способами . Помогите пожалуйста !!
Математика
Уважаемые друзья ,помогите пожалуйста с заданием. Нужно составить выражения ,для ??ахождения площади фигуры ,изображенной на чертеже . Сделать нужно это несколькими способами . Помогите пожалуйста !!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 6*9-2*(9-4-2)=54-6=48 2) 6*4+6*2+(9-4-2)*(6-2)=24+12+12=48 3) (6-2)*9+4*2+2*2=36+8+4=48
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