Уважаемые друзья ,помогите пожалуйста с заданием. Нужно составить выражения ,для ??ахождения площади фигуры ,изображенной на чертеже . Сделать нужно это несколькими способами . Помогите пожалуйста !!

Математика

Уважаемые друзья ,помогите пожалуйста с заданием. Нужно составить выражения ,для ??ахождения площади фигуры ,изображенной на чертеже . Сделать нужно это несколькими способами . Помогите пожалуйста !!

Автор: Гость