Чем парламентская система отличается от абсолютизма?

История
Чем парламентская система отличается от абсолютизма?
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Гость:
Абсолютизм (от латинского absolutus — независимый, неограниченный), абсолютная монархия, последняя форма феодального государства, возникающая в период разложения феодализма и зарождения капиталистических отношений. С формально-юридической точки зрения А. характеризуется тем, что глава государства — монарх рассматривается как главный источник законодательной и исполнительной власти (последняя осуществляется зависимым от него аппаратом); он устанавливает налоги и распоряжается государственными финансами. При А. достигается наибольшая (в условиях феодализма) степень государственной централизации, создаётся разветвлённый бюрократический аппарат (судебный, налоговый и т. д.), большая постоянная армия и полиция; деятельность типичных для сословной монархии органов сословного представительства или прекращается или теряет прежнее значение. Социальную опору А. составляет дворянство. В то же время государство приобретает при А. известную независимость от господствующего дворянского класса, используя противоречия между ним и нарождавшейся буржуазией, ещё не претендующей на захват власти, но экономически достаточно сильной, чтобы противопоставлять свои интересы интересам феодалов.  На определённом историческом этапе А. играл в основном прогрессивную роль, борясь с сепаратизмом феодальной знати, подчиняя церковь государству, уничтожая остатки политической раздробленности и объективно содействуя т. о. экономическому единству страны, успешному развитию новых, капиталистических отношений и процессу формирования наций и национальных государств. Абсолютная монархия, проводившая политику меркантилизма, ведшая торговые войны, прямо или косвенно содействовавшая процессу т. н. первоначального накопления, поддерживалась в этот период нарождавшейся буржуазией. Однако А. действовал на пользу буржуазии лишь постольку, поскольку это было в интересах дворянства. Последнее получало от успешного экономического развития страны (которое на том этапе могло быть только капиталистическим) дополнительные доходы как в форме налоговых поступлений (централизованная феодальная рента), колоссально возросших при А., так и непосредственно от оживления экономической жизни. Новые экономические ресурсы использовались А. также для укрепления военной мощи феодального государства — в целях подавления народных движений (которые приобрели в этот период большой размах) и осуществления военной экспансии. Все черты, характерные (с различными модификациями) для А. в большинстве европейских стран, нашли наиболее законченное воплощение во Франции, где первые элементы А. появились в конце 15 — начале 16 вв., а расцвет относится ко времени Ришелье (первого министра Людовика XIII в 1624—42) и особенно Людовика XIV
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