Какие особенности медуз позволяют им передвигаться в толще воды и защищаться от врагов

Биология
Какие особенности медуз позволяют им передвигаться в толще воды и защищаться от врагов
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
В первую очередь форма тела. Обтекаемая колоколообразная верхняя часть позволяет им плавно двигаться в потоках воды. Сами медузы плавать не умеют и не имеют  приспособлений для плавания. Передвижения медузы в горизонтальной плоскости зависят от течений, потоков и ветров. Этому способствует  их малый вес и то, что на 90 % ее тело состоит из воды (легко переносится потоками).  НО! медузы могут двигаться  самостоятельно в вертикальном направлении благодаря колоколообразному куполу. За счет сокращения мускульных волокон происходит выталкивание воды из-под колокола или наоборот. За счет такого реактивного движения  они могут подниматься и опускаться в толще воды. Многие медузы совершенно безобидны и, почувствовав опасность, стремятся от нее уйти, поднимаясь или опускаясь. Но есть медузы, имеющие стрекательные клетки на концах щупалец, которые вызывают ожоги у нападающих врагов.  Как-то так, если кратенько. Ну есть еще множество терминов, в дебри биологии полезем?
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