ПОМОГИТЕ!!!!!!!!!!!!! Дано : AB=CD. AC=BD Довести : кут СAD= куту BDA помогите плиз очень надо б??ду благодарен !!!
Геометрия
ПОМОГИТЕ!!!!!!!!!!!!! Дано : AB=CD. AC=BD Довести : кут СAD= куту BDA помогите плиз очень надо б??ду благодарен !!!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
В равнобедренной трапеции углы при основаниях равны. Это значит, что угол BAD равен сумме углов BDA и BDC, т.е. 34+53=87 Из треугольника BDA имеем: ∠ABD=180-∠BDA-∠BAD=180-87-34=59
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