Определите исторические события по следующим датам: 1557 г., 1558-1583 гг., 1569 г., 1579 г., 1581 ??., 1588 г., 1596 г., 1600-1629 гг., 1609-1618 гг., 1632-1634 гг.
История
Определите исторические события по следующим датам: 1557 г., 1558-1583 гг., 1569 г., 1579 г., 1581 ??., 1588 г., 1596 г., 1600-1629 гг., 1609-1618 гг., 1632-1634 гг.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1609-1618- русско- Польская война. 1600-1629- польско- шведская война.
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