Ответьте на вопросы !Срочно!Спасибо! 1.Чем отличается деепричастие от причастия? 2.??акими грамматическими признаками обладает деепричастие? 3.Что обозначает деепричастие? 4.Как образовывается деепричастие? 5.Какие грамматическ...

Русский язык
Ответьте на вопросы !Срочно!Спасибо! 1.Чем отличается деепричастие от причастия? 2.??акими грамматическими признаками обладает деепричастие? 3.Что обозначает деепричастие? 4.Как образовывается деепричастие? 5.Какие грамматические признаки есть у причастия и нет у деепричастия? 6. Какие виды имеет деепричастия? 7. Если у деепричастия времена? Почему? 8. Что такое деепричастный оборот? 9. К какому члену предложения может относится деепричастие и на какие вопросы отвечает? 10. В чом отличие постановки знаков препинания у деепричастий и деепричастных оборотов от причастия и причастного оборота? 11. Назовите суффиксы деепричастий с помощью которых они образовываются? 12. Чем отличаются деепричастия от фразеологизмов?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Отличить причастия от деепричастия можно по следующим признакам: 1. Причастие отвечает на вопрос КАКАЯ? КАКИЕ? КАКОЙ? КАКОЕ? , а деепричастие - ЧТО ДЕЛАЯ? ЧТО СДЕЛАВ?
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