Ответьте на вопросы !Срочно!Спасибо! 1.Чем отличается деепричастие от причастия? 2.??акими грамматическими признаками обладает деепричастие? 3.Что обозначает деепричастие? 4.Как образовывается деепричастие? 5.Какие грамматическ...

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Ответьте на вопросы !Срочно!Спасибо! 1.Чем отличается деепричастие от причастия? 2.??акими грамматическими признаками обладает деепричастие? 3.Что обозначает деепричастие? 4.Как образовывается деепричастие? 5.Какие грамматические признаки есть у причастия и нет у деепричастия? 6. Какие виды имеет деепричастия? 7. Если у деепричастия времена? Почему? 8. Что такое деепричастный оборот? 9. К какому члену предложения может относится деепричастие и на какие вопросы отвечает? 10. В чом отличие постановки знаков препинания у деепричастий и деепричастных оборотов от причастия и причастного оборота? 11. Назовите суффиксы деепричастий с помощью которых они образовываются? 12. Чем отличаются деепричастия от фразеологизмов?

Автор: Гость