Синквейн по словам агора акрополь парфенон
История
Синквейн по словам агора акрополь парфенон
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Керамик - это один из районов Афин, знаменитое древнее кладбище, в древних Афинах. Агора - это городская площадь Афин, занимающая территорию приблизительно 5 гектаров и расположенная на пологом склоне к северо-западу от Акрополя. Акорополь - это акрополь в городе Афины, представляющий собой 156-метровый скалистый холм с пологой вершиной. Парфенон - это памятник античной архитектуры, древнегреческий храм, расположенный на афинском Акрополе, главный храм в древних Афинах, посвященный покровительнице этого города и всей Аттики, богине Афине-Девственницы. Портик - это крытая галерея, перекрытие которой опирается на колонны, поддерживающие его или непосредственно, или с помощью лежащего на них архитрава, или посредством перекинутых между ними арок. Фронтон - это завершение фаса здания, портика, колоннады, ограниченное двумя скатами крыши по бокам и карнизом у основания. Кариатида - это статуя одетой женщины, введенная в употребление древнегреческим зодчеством для поддержки антаблемента и, следовательно, заменявшая собой колонну или пилястру.
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