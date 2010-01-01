«на координатной прямой точки А и А1 симметричны относительно точки Р(1).если:1) А(3);2) А(-2)»Найдите координату точки А1
Математика
«на координатной прямой точки А и А1 симметричны относительно точки Р(1).если:1) А(3);2) А(-2)»Найдите координату точки А1
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Правильные ответы: 1)А=9 2)А=2
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Число 354 разделено на 3 части так, что вторая составляет 15% первой, а третья 20% второ??. Меньшая часть равна Пожалуйста, срочно надо
Обществознание
Верны ли следующие суждения о религии? А)Религия характеризуется организованным поклонением высшим силам Б)Религия является одной из древнейших...
Русский язык
Что такое самоотверженность???Сочинение15,3,помогите)))по тексту Герману(Это случил??сь с ним в 9 классе школы)Очень прошу)))
История