Помогите пожалуйста срочно номер 2и 3
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Помогите пожалуйста срочно номер 2и 3
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) is am are is pens book is 2) are is
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