Помогите пожалуйста срочно номер 2и 3

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Помогите пожалуйста срочно номер 2и 3
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1) is am  are  is pens book is 2) are  is
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