Мальчик сидящий на берегу озера видит в воде отражение солнца если мальчика встанет В какую сторону сместится отражение солнца
Физика
Мальчик сидящий на берегу озера видит в воде отражение солнца если мальчика встанет В какую сторону сместится отражение солнца
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Эммм, не уверен, но по идеи вниз, но это зрительный обман....
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