Перевод текста: Spotlight 7 Virginia Evans - Spotlight on Russia Teens. СРОЧНО ПЕРЕВОД!!!!! P.s Начало такое - Hi, my name is Sergey Demidov и так далее.

Гость: Гость:

Привет. Меня зовут Сергей Демидов, мне 13 лет, я живу я Якутске, который является столицей республики Саха в Северной Сибири. Я люблю свой город зимой, когда чистый, хрустящий снег покрывает все. Температура часто падает до -40 градусов, тогда мы одеваем меховые шапки и пальто, Толстые меховые варежки и унты-ботинки из оленьей шкуры. Сегодня светло и солнечно. Снаружи только -25 градусов, так что я собираюсь покататься на лыжах со своей семьей первый раз за этот год. Я хожу в русскую школу, но наши уроки проходят на родном якутском языке. Мой папа играет на хомусе, это традиционные якутский инструмент, а моя мама вышивает бисером. Обычно она делает шляпы, иногда ее друзья просят сделать что нибудь для нашего национального летнего праздника. Он называется Ысыах, это хороший шанс для меня станцевать танец, который называется Охуохай и попить хумуса-национального напитка, который делается из козьего молока.