Кем может являться человек в группе? Назовите участников группы . например : Лидер....

Обществознание
Кем может являться человек в группе? Назовите участников группы . например : Лидер....
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Помощник,зам больше не знаю   
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Физика
8*10-3 степени/32*10-3 степени+7*10-3 степени/28*10-3степени?
Ответить
Физика
Мальчик сидящий на берегу озера видит в воде отражение солнца если мальчика встанет В какую сторону сместится отражение солнца
Ответить
Английский язык
Перевод текста: Spotlight 7 Virginia Evans - Spotlight on Russia Teens. СРОЧНО ПЕРЕВОД!!!!! P.s Начало такое - Hi, my name is Sergey Demidov и та...
Ответить
Физика
Плиз Идеальная тепловая машина за цикл работы получает от нагревателя 100 Дж. И отд??ёт холодильнику 40 Дж. Чему равен КПД тепловой машины? Найти т...
Ответить
Русский язык
Синоним к слову идет в предложении я иду на риск
Ответить