1) (x+57):7=12, (161-y):16=9, 122:(17+x)=4 2)84a+25a+7=443, 4(9+7x)+21=393 Помогите пожалуйста решить уравнения
Математика
1) (x+57):7=12, (161-y):16=9, 122:(17+x)=4 2)84a+25a+7=443, 4(9+7x)+21=393 Помогите пожалуйста решить уравнения
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) (х+57):7=12 х+57=12*7 х+57=84 х=84-57 х=27 (161-у):16=9 161-у=9*16 161-у=144 у=161-144 у=17 121:(17+х)=4 17+х=121:4 17+х=30,25 х=30,25-17 х=13,25 2)84а+25а+7=443 109а=443-7 109а=436 а=4 4(9+7х)+21=393 36+28х+21=393 28х=393-21-36 28х=336
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