Собственная скорость теплохода 57,3 км/ч, а его скорость против течения реки - 43,7 км/??. Какое расстояние пройдет теплоход по течению реки за 3 ч?

Математика
Собственная скорость теплохода 57,3 км/ч, а его скорость против течения реки - 43,7 км/??. Какое расстояние пройдет теплоход по течению реки за 3 ч?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 57,3-43,7=13,6(км/ч)- скорость теч реки2)57,3+13,6=70,9(км/ч)-скорость теплохода по теч реки

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