Собственная скорость теплохода 57,3 км/ч, а его скорость против течения реки - 43,7 км/??. Какое расстояние пройдет теплоход по течению реки за 3 ч?

Математика

Собственная скорость теплохода 57,3 км/ч, а его скорость против течения реки - 43,7 км/??. Какое расстояние пройдет теплоход по течению реки за 3 ч?

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