Придумать сказку как ученик стал маленьким и укололся о колючку кактуса

Гость: Гость:

К о л д о в с к о й к а к т у с. Одним прекрасным осенним днем ученики 4 «б» весело пошли в Ботанический сад. Хотя они и не слишком устали от занятий, учебный год только начался, но экскурсия вместо уроков – это всегда радует! Ребята дружно ходили по дорожкам, рассматривая незнакомые растения, вполуха слушая экскурсовода, читали таблички, а больше по сторонам глазели. Вот и павильон, где как раз открылась выставка кактусов. Именно там и заметил Артем приоткрытую дверь, за которой было странное свечение. Просунул нос: "Что там?". ???? Зеркальный коридор, в конце которого стоял отраженный множеством зеркал окруженный сиянием кактус. Кто-то сомневается, что Артем пошел к нему? С каждым шагом кактус увеличивался в размерах. Пол становился ниже, а потолок – выше. Стоя в огромном зале перед кактусом одного с ним роста, Артем в ужасе сообразил, что это не кактус увеличились, а он уменьшился! Желая убежать скорее прочь, мальчик развернулся, укололся о торчащие шпагами иглы и потерял сознание. Очнулся он уже в компании еще нескольких детей, пивших медленными глотками мерцающий зелеными огоньками напиток. Ребята объяснили новенькому, что они все находятся в плену у гномов, которые разводят кактусы для получения колдовского эликсира. Он делает всех невидимыми для окружающих. Друг друга видят только те, кто тоже пьет этот напиток. А здесь пьют его все, поскольку нет ни другого питья, ни другой еды. Мальчик огляделся. Точно! Нет их отражений в зеркалах! Но и времени смотреться в зеркала не было! Как только все выпили эликсир, стражники-гномы тут же повели на работу. Одни собирали деток с главного кактуса и выращивали их, другие пилили и разрезали на части кактусы, уже достигшие нужных кондиций, третьи готовили эликсир и затаривали его в маленькие бутылочки. И потянулись томительные часы рабского труда.... Но перед сном дети все же шушукались, пытаясь разработать план побега. Старожилы объяснили Артему, что многие неоднократно пытались бежать. Это казалось легко. Стражники по зеркальному коридору почему-то пройти не могут. Дверь, в которую они вошли, всегда приоткрыта, как мышеловка. Но кактус, как магнит, тянул всех назад. Трудность была не только в преодолении его притяжения, за их спинами раздавались всякие голоса, трески и громы. Стоило только на миг обернуться – ты вновь приколот к кактусу. И еще заметили, чем больше пьешь эликсира, тем сильнее тянет к кактусу. Но голод - не тетка! Как-то раз Артем обнаружил в кармане несколько завалявшихся семечек, машинально разгрыз одно и увидел, как он начинает проявляться в зеркале. Ага, может, это противоядие от действия эликсира? И мальчик решил сохранить семечки, хотя есть хотелось очень. Время тщательно обдуманного и неоднократно обсужденного побега настало. Ребята весь день стойко воздерживались от эликсира. В обеденный перерыв Артем раздал всем по семечку. Став к кактусу спиной и заткнув уши, дружная ватага, подталкивая друг друга, устремились к огромной заветной двери. Боковым зрением они видели, как в зеркалах проявляются силуэты, но не смели повернуть головы, чтобы подробно рассмотреть. Но как же хотелось обернуться на страшный шум за спиной! Хорошо, что Артем предусмотрительно велел всем громко кричать любимые песни. И, уж поверьте, это было даже громче тех ужасающих завываний! Ребята продвигались буквально по сантиметру, но продвигались. Наконец все оказались в павильоне. И как-то быстро разбежались, едва успев крикнуть: "Йес!" Но их адреса и телефоны Артем никогда не забудет, встретятся. Есть, что вспомнить! Самое удивительное, что, хотя Артем чуть ли не месяц занимался рубкой кактусов, экскурсия все еще продолжалась! Его отсутствия никто не заметил. И кто теперь поверит в его приключения? Разве что простодушная Верочка Крылькова, которая видела, с каким наслаждением голодный Артем ел ее бутерброд!