1 - x + 6 = 5 + 4x 2 - 13 - 3(x+1) 3 - 0,2(3x-5)-0,3(x-1)=4-5x
Алгебра
1 - x + 6 = 5 + 4x 2 - 13 - 3(x+1) 3 - 0,2(3x-5)-0,3(x-1)=4-5x
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