Разобрать окислительно-восстановительный процесс P +HNO3 + H2O → H3PO4 + NO C + H2SO4(kонц) → CO2 + SO2 + H2O H2S + SO2 → S + H2O H2S + HMnO4→ S + MnO2 + H2O
Химия
Разобрать окислительно-восстановительный процесс P +HNO3 + H2O → H3PO4 + NO C + H2SO4(kонц) → CO2 + SO2 + H2O H2S + SO2 → S + H2O H2S + HMnO4→ S + MnO2 + H2O
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
3Pº + 5H(+)N(5+)O3(2-) + 2H2O = 3H(+)3P(5+)+O4(2-) + 5N(4+)O(2-) Pº - 5e = P(5+) | 3 N(5+) + 3e = N(2+) |5 Cº + 2H2(+)S(6+)O4(2-) = C(4+)O2(2-) + 2S(4+)O2(2-) + 2H2O Cº - 4e = C(4+)|2 1 S(6+) + 2e = S(4+)|4 2 2H2(+)S(2-) + S(4+)O2(2-) = 3Sº + 2H20 S(2-) - 2e = Sº|4 2 S(4+) + 4e = Sº|2 1 3H2S + 2H(+)Mn(7+)O4(2-)= 3S + 2Mn(4+)O2(2-) + 4H2O S(2-) - 2e = Sº|3 Mn(7+) + 3e = Mn(4+) |2
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