Что появилось раньше: общество или гражданское общество? Поясните свой ответ

Обществознание
Что появилось раньше: общество или гражданское общество? Поясните свой ответ
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Общество затем гражданское общество
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