Что появилось раньше: общество или гражданское общество? Поясните свой ответ
Обществознание
Что появилось раньше: общество или гражданское общество? Поясните свой ответ
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Общество затем гражданское общество
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