Что дает знание того что буква является звонкой или глухой?
Русский язык
Что дает знание того что буква является звонкой или глухой?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Ничего не значит ето просто орфограма
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Литература
Помогите сочинить сказку по данному началу жили была... и концовке и вот и стали он?? жить-поживать..
Математика
Угол MOK равен 120гр внутри угла проведен луч OD.,Угол MOD больше угла DOKна 50гр Сколько г??адусов содержет угол DOK
Химия
Определить тип химической связи /сигма идл пи/ образующейся между атомами формирующие электроны которых 3s^2 и 5p^5. Помогите, ребзя, плиз
Математика
Между какими соседними целмыть числами заключено число: 1) 5 5/8; 2) 2,3; 3) -7,8; 4) - 0,2; 5) -10,1; 6) 0,9; 7) -15 1/5; 8) -18,2.