Помогите сочинить сказку по данному началу жили была... и концовке и вот и стали он?? жить-поживать..
Литература
Помогите сочинить сказку по данному началу жили была... и концовке и вот и стали он?? жить-поживать..
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Жили-были сестра и её брат. они часто ругались. Но однажды бртец решил убежать из дома. Сестра испугалась когда вернулась домой после прогулки. она искала его повсюду . Она решила посмотреть в лесу. она нашла его под берёзой спящим. она разбудила его и они помирились. и сьали они жить поживать да никогда не ссорились
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