Помогите сочинить сказку по данному началу жили была... и концовке и вот и стали он?? жить-поживать..

Гость: Гость:

Жили-были сестра и её брат. они часто ругались. Но однажды бртец решил убежать из дома. Сестра испугалась когда вернулась домой после прогулки. она искала его повсюду . Она решила посмотреть в лесу. она нашла его под берёзой спящим. она разбудила его и они помирились. и сьали они жить поживать да никогда не ссорились