1) Задача: Расстояние между двумя городами лошадь может пройти за 10 суток , находяс?? ежедневно по 10 часов , а самолет пролетит это расстояние за 2 часа. На какую часть всего расстояние переместится за час лошадь? самолет ? ...
Математика
1) Задача: Расстояние между двумя городами лошадь может пройти за 10 суток , находяс?? ежедневно по 10 часов , а самолет пролетит это расстояние за 2 часа. На какую часть всего расстояние переместится за час лошадь? самолет ? 2) Задача:Один килограмм конфет рассыпали поровну в 2 пакета ,другой килограмм конфет - в 4 пакета , третий - в 8 пакетов . Какая часть килограмма будет в каждом пакете ? Во сколько раз больше весит каждый пакет в первом случае , чем во втором и третьем случаях ? помогите пажалуйста
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1:2=1/2(кг) - в каждом пакете в І случае 1;4=1/4(кг) - в каждом пакете во ІІ случае 1:8=1/8(кг) - в каждом пакете в ІІІ случае 1/2:1/4=1/2*4/1=4/2=2 - в 2 раза масса пакета в І случае больше массы пакета во ІІ случае 1/2:1/8=1/2:8/1=8/2=4 - в 4 раза масса пакета в І случае больше массы пакета в ІІІ случае
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