1) Задача: Расстояние между двумя городами лошадь может пройти за 10 суток , находяс?? ежедневно по 10 часов , а самолет пролетит это расстояние за 2 часа. На какую часть всего расстояние переместится за час лошадь? самолет ? ...

Математика

1) Задача: Расстояние между двумя городами лошадь может пройти за 10 суток , находяс?? ежедневно по 10 часов , а самолет пролетит это расстояние за 2 часа. На какую часть всего расстояние переместится за час лошадь? самолет ? 2) Задача:Один килограмм конфет рассыпали поровну в 2 пакета ,другой килограмм конфет - в 4 пакета , третий - в 8 пакетов . Какая часть килограмма будет в каждом пакете ? Во сколько раз больше весит каждый пакет в первом случае , чем во втором и третьем случаях ? помогите пажалуйста

Автор: Гость