1 задание помагите!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!пожалуйста

Математика
1 задание помагите!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!пожалуйста
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