1 заданиииееееееееееее
Алгебра
1 заданиииееееееееееее
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
(6x+3)(9-x)=0 6x+3=0 6x= -3 x= -0,5 и 9-x=0 -x= -9 x=9
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Вставьте пропущенные буквы, объясняя свой выбор графически. Образец: встретишь- ??л., 2л.; мяч – сущ., м.р. 3 скл., могуч – кр.прил. Чувствуеш_...
Русский язык
В указанном предложении причастный оборот обособляется: а) Он все еще стоял на месте, а она уже уходила в заросший густой зеленью переулок. б) ...