№1. Закончите уравнения химических реакций, расставьте коэффициенты и укажите ти?? каждой реакции. Al2S3+.....=AlCl3+H2S ......+CuCl2=AlCl3+Cu №2. Составьте формулы веществ по степеням окисления атомов и расставьте коэффицие...

Химия
№1. Закончите уравнения химических реакций, расставьте коэффициенты и укажите ти?? каждой реакции. Al2S3+.....=AlCl3+H2S ......+CuCl2=AlCl3+Cu №2. Составьте формулы веществ по степеням окисления атомов и расставьте коэффициенты в схемах химических реакций. Al + O2 = AlO SiH4+ O2 =(t)= Si(валентностью +4)O + H2O Li + N2 =(t)= LiN(валентностью -3)
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Ответ(ы):
Гость:
Al2S3+6HCI=2AlCI3+3H2S реакция обмена 2Al+3CuCI2=2AlCI3+3Cu реакция замещения 4Al+3O2=2Al2O3 SiH4+2O2=(t)=SiO2+2H20 6Li+N2=(t)=2Li3N
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