№1. Закончите уравнения химических реакций, расставьте коэффициенты и укажите ти?? каждой реакции. Al2S3+.....=AlCl3+H2S ......+CuCl2=AlCl3+Cu №2. Составьте формулы веществ по степеням окисления атомов и расставьте коэффицие...

Химия

№1. Закончите уравнения химических реакций, расставьте коэффициенты и укажите ти?? каждой реакции. Al2S3+.....=AlCl3+H2S ......+CuCl2=AlCl3+Cu №2. Составьте формулы веществ по степеням окисления атомов и расставьте коэффициенты в схемах химических реакций. Al + O2 = AlO SiH4+ O2 =(t)= Si(валентностью +4)O + H2O Li + N2 =(t)= LiN(валентностью -3)

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