1. Замените словосочетание "ответил небрежно", построенное на основе примыкания, с??нонимичным словосочетанием со связью управление. 2. Выпишите грамматическую основу предложения : " С ним и за сто лет не управишься!" 3. В пр...
Русский язык
1. Замените словосочетание "ответил небрежно", построенное на основе примыкания, с??нонимичным словосочетанием со связью управление. 2. Выпишите грамматическую основу предложения : " С ним и за сто лет не управишься!" 3. В приведённых ниже предложениях из прочитанного текста пронумерованы все запятые. Выпишите цифру(-ы), обозначающую(-ие) запятую(-ые) при вводном слове. Бен слегка озадачился. - Слушай(1), Том(2), я иду купаться на пристань(3), - заявил он. А ты(4), конечно(5), поработаешь?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Коперник Создал гелеоцентрическую систему "о вращении небесных тел ". он пришёл к выводу, что не Земля, а Солнце должно быть неподвижным центром Вселенной. Главное и почти единственное сочинение Коперника, плод более чем 40-летней его работы, — «О вращении небесных сфер» Сочинение издано в Нюрнберге в 1543 году; оно печаталось под наблюдением лучшего ученика Коперника, Ретика. Бруно-Бруно высказывал ряд догадок, опередивших эпоху и обоснованных лишь последующими астрономическимиоткрытиями: о том, что звёзды — это далёкие солнца, о существовании неизвестных в его время планет в пределах нашей Солнечной системы, о том, что во Вселенной существует бесчисленное количество тел, подобных нашему Солнцу. галилей-Он первым использовалтелескоп для наблюдения небесных тел[3] и сделал ряд выдающихся астрономических открытий. Галилей — основатель экспериментальной физики. Своими экспериментами он убедительно опроверг умозрительную метафизику Аристотеля и заложи
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Русский язык
Обозначь приставки зацветает ива на ивовый пир спешат гости неуклюжий толстый шм??ль быстрые муравьи бабочки коврики все хотят полакомиться сладкой...
Окружающий мир
На поверхности водоема легко можно увидеть яркую дорожку света, тянущуюся от солнца. Это заметнее, когда солнце встает или садится. В древности люд...
Алгебра