1. Замените словосочетание "ответил небрежно", построенное на основе примыкания, с??нонимичным словосочетанием со связью управление. 2. Выпишите грамматическую основу предложения : " С ним и за сто лет не управишься!" 3. В пр...

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Коперник Создал гелеоцентрическую систему "о вращении небесных тел ". он пришёл к выводу, что не Земля, а Солнце должно быть неподвижным центром Вселенной. Главное и почти единственное сочинение Коперника, плод более чем 40-летней его работы, — «О вращении небесных сфер» Сочинение издано в Нюрнберге в 1543 году; оно печаталось под наблюдением лучшего ученика Коперника, Ретика. Бруно-Бруно высказывал ряд догадок, опередивших эпоху и обоснованных лишь последующими астрономическимиоткрытиями: о том, что звёзды — это далёкие солнца, о существовании неизвестных в его время планет в пределах нашей Солнечной системы, о том, что во Вселенной существует бесчисленное количество тел, подобных нашему Солнцу. галилей-Он первым использовалтелескоп для наблюдения небесных тел[3] и сделал ряд выдающихся астрономических открытий. Галилей — основатель экспериментальной физики. Своими экспериментами он убедительно опроверг умозрительную метафизику Аристотеля и заложи