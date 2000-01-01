1. Запишите слов в два столбика. (З_) болел, (з_) домом, (н_) ловил, (н_) лыжах, (п_) тропин??е, (п_) встречал. 2. Прочитайте. Выпишите сложные слова. Знаменосец, землекоп, электрик, пылесос, дымоход, земледелие, растение, с...

Русский язык

1. Запишите слов в два столбика. (З_) болел, (з_) домом, (н_) ловил, (н_) лыжах, (п_) тропин??е, (п_) встречал. 2. Прочитайте. Выпишите сложные слова. Знаменосец, землекоп, электрик, пылесос, дымоход, земледелие, растение, самосвал, судоходная, снегопад, самолет. 3. Напишите пять сложных слов с соединительной гласной О и пять слов с гласной Е.

Автор: Гость