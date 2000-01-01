1. Запишите слов в два столбика. (З_) болел, (з_) домом, (н_) ловил, (н_) лыжах, (п_) тропин??е, (п_) встречал. 2. Прочитайте. Выпишите сложные слова. Знаменосец, землекоп, электрик, пылесос, дымоход, земледелие, растение, с...
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1. Запишите слов в два столбика. (З_) болел, (з_) домом, (н_) ловил, (н_) лыжах, (п_) тропин??е, (п_) встречал. 2. Прочитайте. Выпишите сложные слова. Знаменосец, землекоп, электрик, пылесос, дымоход, земледелие, растение, самосвал, судоходная, снегопад, самолет. 3. Напишите пять сложных слов с соединительной гласной О и пять слов с гласной Е.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Заболел За домом Наловил На лыжах Повстречал По тропинке 2.Не очень уверена. Знаменосец,землекоп,пылесос,дымоход,земледелие,снегопад,самолет..На счет самосвал и судоходная не знаю. 3.Паровоз,теплоход,электровоз,ледокол,теплостанция. Птицелов,самоед,мореплаватель,гостеприимный,щелевидный.
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