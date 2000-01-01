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(2000+а)-500=3000.помогиите
Математика
(2000+а)-500=3000.помогиите
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
2000+a-500=3000 a=3000-2000+500 a=1500
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