Упростите выражение a) k-265+323 b) 789+h+432 в) s-356-256
Математика
Упростите выражение a) k-265+323 b) 789+h+432 в) s-356-256
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
А) k-265+323=k+58 b) 789+h+432=1221+h в) s-356-256=s-612
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