Найдите значения выражения: в. 28у + 15а +24а при а = 0; а = 3 г. 26 + 14b - 4b при b = 4; b = 10 Пожа??уйста помогите сейчас. Даю 26 баллов.
Математика
Найдите значения выражения: в. 28у + 15а +24а при а = 0; а = 3 г. 26 + 14b - 4b при b = 4; b = 10 Пожа??уйста помогите сейчас. Даю 26 баллов.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
28у + 15а +24а=39а+28у при а = 0; 39*0+28у=28у а = 3 39*3+28у=117+28у г. 26 + 14b - 4b=26+10b при b = 4; 26+10*4=66 b = 10 26+10*10=126
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