Найдите значения выражения: в. 28у + 15а +24а при а = 0; а = 3 г. 26 + 14b - 4b при b = 4; b = 10 Пожа??уйста помогите сейчас. Даю 26 баллов.

Математика

Найдите значения выражения: в. 28у + 15а +24а при а = 0; а = 3 г. 26 + 14b - 4b при b = 4; b = 10 Пожа??уйста помогите сейчас. Даю 26 баллов.

Автор: Гость