Объясните как вы понимаете последней смысл пословицы учение-свет а не учение-тьма Серафима
Русский язык
Объясните как вы понимаете последней смысл пословицы учение-свет а не учение-тьма Серафима
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Что надо учится и учится а если не учится то тогда будешь бамжом "прости за мат"
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