1.Запишите существительные Коза и Молоко изменяя их па падежным вопросы. 2.Подстав??те к падежным вопросом подходящие по смыслу слова : Есть, нет, обрадовался, вижу, доволен, думаю.
Русский язык
1.Запишите существительные Коза и Молоко изменяя их па падежным вопросы. 2.Подстав??те к падежным вопросом подходящие по смыслу слова : Есть, нет, обрадовался, вижу, доволен, думаю.
Ответ(ы):
Гость:
И. есть кто/что? коза,молоко Р. нету кого/чего? козы, молока Д. кому/чему? козе, молоку В. вижу кого/что? козу, молоко Т. доволен кем/чем? козой, молоком П. на ком/на чем? на козе, в/на молоке
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