(Моногибридное скрещивание). адача 2. Какими могут быть котята, если кот черный (рецесив), а кошка черно-рыжая (черепаховая)? Составить генетическую схему наследования признака для родительских форм Р и потомков поколения F1?...

Биология

(Моногибридное скрещивание). адача 2. Какими могут быть котята, если кот черный (рецесив), а кошка черно-рыжая (черепаховая)? Составить генетическую схему наследования признака для родительских форм Р и потомков поколения F1? Задача 3. Проведено скрещивание жасмина желтой окраски (доминант, гетерозиготный) с белым. Определите генотипы и фенотипы для родительских форм и потомков первого и второго поколений. Задача 4. Какой будет окраска цветов у гибридов первого поколения белых и красных тюльпанов по фенотипу и по генотипу, если белый цвет – рецессивный признак? Какой окраски будут тюльпаны, полученные от скрещивания двух гетерозиготных растений розового цвета? Задача 6. При скрещивании коричневой норки с серой получено 45 детенышей коричневых и 15 серых. Какой признак доминирующий? Сколько будет гомозигот среди 45 коричневых и 15 серых детенышей? Как это определить? Задача 7. У морских свинок мохнатая шерсть доминирует над гладкой. Определите расщепление гибридов по генотипу, полученных от скрещивания гетерозиготних родительських форм. Задача 8. При скрещивании черного и белого кроликов (черный доминантный). Сколько в потомстве будет белых кроликов если один из родителей гетерозигота? Задача 9. Седая прядь волос у человека – доминантный признак. Определить генотипы родителей и детей, если известно, что у матери есть седая прядь волос, у отца – нет, а из двух детей в семье один имеет седую прядь, а другой не имеет.

Автор: Гость