Сколько звуков в слове - дороге

Русский язык
Сколько звуков в слове - дороге
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Вроде бы 6 звуков// транскрипция/ д-а-р-о-г-э
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