Сколько звуков в слове - дороге
Русский язык
Сколько звуков в слове - дороге
Ответ(ы):
Гость:
Вроде бы 6 звуков// транскрипция/ д-а-р-о-г-э
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Другие предметы
Русский язык
Математика
Помогите срочно Сколько надо взять карамели по цене 16р. за 1 кг и по цене 9р. за 1 кг, чтобы составить 21кг смеси по цене 11р. за килограмм?
Литература
"Древнеримский писатель, живший позднее Овидия, тоже написал "Метаморфозы". А. С. Пушкин, по собственному признанию, "читал охотно" его произведени...