Почему желтеют листья

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Почему желтеют листья
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Из за того что при опадании листвы в ней погибают хлоропласты, и верх берут остальные пигменты
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