1 спрежение слова с глагомоми

Русский язык
1 спрежение слова с глагомоми
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Брить,стелить, махать, писать,полоскать
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