Помогите срочно Сколько надо взять карамели по цене 16р. за 1 кг и по цене 9р. за 1 кг, чтобы составить 21кг смеси по цене 11р. за килограмм?
Математика
Помогите срочно Сколько надо взять карамели по цене 16р. за 1 кг и по цене 9р. за 1 кг, чтобы составить 21кг смеси по цене 11р. за килограмм?
Ответ(ы):
Гость:
х-кг карамели по 16руб.у-кг карамели по 9руб.х+у=21х=21-у16х+9у=11*2116(21-у)+9у=231336-16у+9у=23116ху-9у=336-2317у=105у=105:7у=15кг карамели по 9 рублей21-15=6кг карамели по 16 рублей 15+6=21кг15*9+16*6=135+96=231 рубль231:21=11руб/кг (16х+9(21-х))/21=1116х+189-9х=21*117х=231-189х=42/7х=6 кг по 16р21-6=15 кг по 9р
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