Помогите срочно Сколько надо взять карамели по цене 16р. за 1 кг и по цене 9р. за 1 кг, чтобы составить 21кг смеси по цене 11р. за килограмм?

Математика

Помогите срочно Сколько надо взять карамели по цене 16р. за 1 кг и по цене 9р. за 1 кг, чтобы составить 21кг смеси по цене 11р. за килограмм?

Автор: Гость