1.запишите выражение для периметра треугольника АВС и упростите его,если АВ=х см,В?? в 3 раза больше АВ, а АС на 2 см меньше ВС 2. используя результаты предыдущего задания составьте уравнение и найдите стороны зная что перимет...
Математика
1.запишите выражение для периметра треугольника АВС и упростите его,если АВ=х см,В?? в 3 раза больше АВ, а АС на 2 см меньше ВС 2. используя результаты предыдущего задания составьте уравнение и найдите стороны зная что периметр треугольника ABC равен 12 см очень сррррроооочнооооооооо надооооооооооооооооо
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