1. Заряд ядра кремния: А) 12 Б) 14 В) 28 Г) 15 2. Электронная формула кремния? А) 1s22s22p63s23p3 Б) 1s22s22p63s23p4 В) 1s22s22p2 Г) 1s22s22p63s23p2 3. Степени окисления углерода? А) -3,+3,+5 Б) -4,+2,+4 В) +2,+4,+6 Г) -3,...

Химия

1. Заряд ядра кремния: А) 12 Б) 14 В) 28 Г) 15 2. Электронная формула кремния? А) 1s22s22p63s23p3 Б) 1s22s22p63s23p4 В) 1s22s22p2 Г) 1s22s22p63s23p2 3. Степени окисления углерода? А) -3,+3,+5 Б) -4,+2,+4 В) +2,+4,+6 Г) -3,+5 4. Какое место занимает кислород в природе по распространенности? А) 1 Б)2 В)3 Г)4 5. Соли кремневой кислоты? А) нитраты Б) карбонаты В)фосфаты Г)силикаты 6. Из перечисленных ниже самое распространенное соединение кремния? А) каолинит Б) слюда В) тальк Г) глина 7. Укажите уравнение реакции получения кремния в лаборатории: А) SiO2 + 2Mg = 2MgO +Si Б) Ca3(PO4)2+ 3H2SO4 В) Ca3(PO4)2+ 4H3PO4 Г) Si+2Mg=Mg2Si 8. Кем был получен впервые чистый кремний в 1822году? А) Х. Брандом Б) Д.Резерфордом В) Берцелиусом Г) Д.Н. Зелинским 9.Формула кремнезема? А) MgSiO3 Б) SiO2 В) Mg2Si Г) Na2SiO3 10. Температура плавления кремнезема? А) 3000. °С Б) 1713. °С В) 1000. °С Г) 100. °С 11. Формула метакремниевой кислоты А) H2SiO3 Б) H4SiO4 В) H4Si3O8 Г) SiO2 12. Что происходит с кремниевой кислотой при нагревании до 100°С А) теряет воду и превращается в белое пористое вещество Б) испаряется В) замерзает Г) нет верного ответа 13. Массовая доля кремния в SiO2? А) 13,3% Б) 53,3 % В) 20% Г) 43,5% 14. Прозрачное аморфные сплавы силикатов натрия и калия с кремнеземом называются: А) фарфор Б) хрусталь В) стекло Г) керамика 15. При смешивании цементного раствора с гравием или щебнем получается: А) железобетон Б) бетон В) силикатоцемент Г) ситаллы

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