Помогите, пожалуйста, разобрать по составу слово розоватого

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В прилагательном "розоватый" не два суффикса, как считают иной раз многие, а только один.Существуют такие суффиксы прилагательных, как -ОВАТ-/-ЕВАТ или -ОВИТ-/-ЕВИТ-.Суффикс -ОВАТ-/-ЕВИТ- обозначает слабый,недостаточный признак чего-либо:голубоватый не совсем голубой,солоноватый не совсем соленый и т.д.В прилагательном "розоватый" выделим такие морфемы:роз-- корень слова (роз-а, роз-овый);-ОВАТ-- суффикс слова;-ый-- окончание слова.Основа слова -- розоват-.