Помогите, пожалуйста, разобрать по составу слово розоватого

Русский язык
Помогите, пожалуйста, разобрать по составу слово розоватого
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
В прилагательном "розоватый" не два суффикса, как считают иной раз многие, а только один.Существуют такие суффиксы прилагательных, как -ОВАТ-/-ЕВАТ или -ОВИТ-/-ЕВИТ-.Суффикс -ОВАТ-/-ЕВИТ- обозначает слабый,недостаточный признак чего-либо:голубоватый не совсем голубой,солоноватый не совсем соленый и т.д.В прилагательном "розоватый" выделим такие морфемы:роз-- корень слова (роз-а, роз-овый);-ОВАТ-- суффикс слова;-ый-- окончание слова.Основа слова -- розоват-.

Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Решите уравнение 56+50+44+…+x =280
Ответить
Математика
1)Решите задачу Периметр квадрата равен 18целых 2/5см.Найдите длину стороны квадрат??. 2)Сумма всех ребер куба равен 69см.Найдите длину ребра куба.
Ответить
Русский язык
Напишите историю где будет пословица "голод не тётка"
Ответить
Биология
Помогите составить словесный портрет кукурузы для 6 класса
Ответить
Литература
Онегин и Ленский: кто из героев мне ближе и почему? ПОМОГИТЕ, ПОЖАЛУЙСТА!!!
Ответить