Помогите, пожалуйста, разобрать по составу слово розоватого
Русский язык
Помогите, пожалуйста, разобрать по составу слово розоватого
Ответ(ы):
Гость:
В прилагательном "розоватый" не два суффикса, как считают иной раз многие, а только один.Существуют такие суффиксы прилагательных, как -ОВАТ-/-ЕВАТ или -ОВИТ-/-ЕВИТ-.Суффикс -ОВАТ-/-ЕВИТ- обозначает слабый,недостаточный признак чего-либо:голубоватый не совсем голубой,солоноватый не совсем соленый и т.д.В прилагательном "розоватый" выделим такие морфемы:роз-- корень слова (роз-а, роз-овый);-ОВАТ-- суффикс слова;-ый-- окончание слова.Основа слова -- розоват-.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Математика
1)Решите задачу Периметр квадрата равен 18целых 2/5см.Найдите длину стороны квадрат??. 2)Сумма всех ребер куба равен 69см.Найдите длину ребра куба.