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10 и 6 общий знаменатель
Математика
10 и 6 общий знаменатель
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
10 * 3 = 30 6 * 5 = 30 Общий знаменатель равен 30.
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