Можно правила игры "пианербол"? ПОЖАЛУЙСТА!!!

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Количество игроков на площадке может варьироваться от 6 до 16-и. Для игры подойдет даже легкий резиновый мяч, можно также использовать волейбольный или футбольный. Игровая площадка делится визуально на 2 части, каждую из которых должна быть в длину 5-10 м, а в ширину от 3 до 5-и. На обустроенных площадках натянута сетка. Если таковой нет, можно натянуть между двумя опорами шнурок или веревку, обозначив, таким образом, верхнюю границы сетки. У игроков в группе есть свои места и, соответственно этому, обязанности. К примеру, спортсмен на задней линии будет подавать мяч на противоположную сторону своим соперникам. Те, кто находятся на средней, будут принимать мячи и отдавать пасы на переднюю линию для того, чтобы они сумели быстро перебросить мяч через сетку на пустующее место. Спортсмен, поймавший мяч, может сделать не более трех шагов по направлению к сетке. Если он не смог перебросить его на другую сторону, очко защитывается соперникам. В одну подачу игроки могут передавать мяч другу трижды, но тогда последний не имеет права делать шаги к сетке, он должен бросать мяч с места. Правила пионербола предполагают счет до 25 очков. После каждой партии команды меняются местами. При счете 2:0 игра завершается, при счете 1:1 разыгрывается ещё одна партия.