Вставь пропущенные знаки арифметических действий и раставь скобки так, чтобы рав??нство стало верным 5 0 5 0 50 5 0 5
Математика
Вставь пропущенные знаки арифметических действий и раставь скобки так, чтобы рав??нство стало верным 5 0 5 0 50 5 0 5
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