Вставь пропущенные знаки арифметических действий и раставь скобки так, чтобы рав??нство стало верным 5 0 5 0 50 5 0 5

Математика

Вставь пропущенные знаки арифметических действий и раставь скобки так, чтобы рав??нство стало верным 5 0 5 0 50 5 0 5

Автор: Гость